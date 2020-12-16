Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

16.12.2020 19:01
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Elazığ İl Özel İdareHakemler: Sinem Tetik, Abdullah Koputan, Hande ÖztürkBirevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 6, Baric 26, Cannon 24, Hanusova 21, Nihan Demirkol 2, Sera Özelçi 6, Naile İvegin Çırak 2, Şuğranur Hatice Sönmez 2, Nazlı GüngörBellona Kayseri Basketbol: Harris 17,...

Salon: Elazığ İl Özel İdare

Hakemler: Sinem Tetik, Abdullah Koputan, Hande Öztürk

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 6, Baric 26, Cannon 24, Hanusova 21, Nihan Demirkol 2, Sera Özelçi 6, Naile İvegin Çırak 2, Şuğranur Hatice Sönmez 2, Nazlı Güngör

Bellona Kayseri Basketbol: Harris 17, Melis Gülcan 11, Esra Ural Topuz 18, Harrigan 15, Ayşegül Günay 10, Gemelos??????? 3, Sevgi Tonguç 2, Zeynep Öykü Kalbisağde, Gülse Uğur

1. Periyot: 16-18

Devre: 43-40

3. Periyot: 72-56

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta erteleme maçında Birevim Elazığ İl Özel İdare, konuk ettiği Bellona Kayseri Basketbol'u 89-76 yendi.

Abdullah Koputan, basketbol, Kayseri, Elazığ, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Sharone Stone, babasının ölüm yıl dönümünde Mevlana'nın sözünü paylaştı ABD'de 1 günde 3 bin 134 kişi koronavirüsten öldü Neymar'ın sakatlanmasına neden olan Thiago Mendes ölüm tehditleri aldı Fenerbahçe, davalık olduğu Max Kruse'ye 71 milyon TL tazminat ödeyecek Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu Son Dakika! YouTube, Türkiye'de temsilcilik açacak Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı
Manchester City, Barcelona'lı Messi'nin transferini yaz ayında bitirmeyi hedefliyor Manchester City, Barcelona'lı Messi'nin transferini yaz ayında bitirmeyi hedefliyor         
19:00
Pfizer'ın koronavirüs aşısının prospektüsü açıklandı! Çocuk yapmak isteyenler dikkat Pfizer'ın koronavirüs aşısının prospektüsü açıklandı! Çocuk yapmak isteyenler dikkat         
18:13
Adanaspor'u 5-1 yenen Aytemiz Alanyaspor, kupada tur atladı Adanaspor'u 5-1 yenen Aytemiz Alanyaspor, kupada tur atladı         
18:00
Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu aşı çalışmaları gündemiyle 17.30'da toplandı Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu aşı çalışmaları gündemiyle 17.30'da toplandı         
17:31
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tek tek saydı! İşte koronavirüs bulaştıran hayvanlar Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tek tek saydı! İşte koronavirüs bulaştıran hayvanlar         
16:43
İngiltere'nin konuştuğu birliktelik! En yakın arkadaşının babasıyla evlendi İngiltere'nin konuştuğu birliktelik! En yakın arkadaşının babasıyla evlendi         
16:11
Bahçeli'den HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Numan Kurtulmuş'a tepki Bahçeli'den HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Numan Kurtulmuş'a tepki         
16:01
Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girdi Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girdi         
15:22
Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu         
14:11
Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu         
14:10
Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
13:49
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi         
13:30
Lise öğrencisi, geliştirdiği yazılımla babasının 2003 model otomobilini akıllı arabaya dönüştürdü Lise öğrencisi, geliştirdiği yazılımla babasının 2003 model otomobilini akıllı arabaya dönüştürdü         
13:18
Putin'in Putin'in "Dünyada eşi benzeri yok" dediği Avangard balistik füzesi aktif hale getirildi         
13:13
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi         
10:56
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 19:05:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei