Salon: Elazığ İl Özel İdare
Hakemler: Sinem Tetik, Abdullah Koputan, Hande Öztürk
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 6, Baric 26, Cannon 24, Hanusova 21, Nihan Demirkol 2, Sera Özelçi 6, Naile İvegin Çırak 2, Şuğranur Hatice Sönmez 2, Nazlı Güngör
Bellona Kayseri Basketbol: Harris 17, Melis Gülcan 11, Esra Ural Topuz 18, Harrigan 15, Ayşegül Günay 10, Gemelos??????? 3, Sevgi Tonguç 2, Zeynep Öykü Kalbisağde, Gülse Uğur
1. Periyot: 16-18
Devre: 43-40
3. Periyot: 72-56
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta erteleme maçında Birevim Elazığ İl Özel İdare, konuk ettiği Bellona Kayseri Basketbol'u 89-76 yendi.
- Kaynak: AA
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