Hatay Büyükşehir Belediyespor - Beşiktaş HDI Sigorta: 57-69

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ertelenen 6'ncı hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor , Beşiktaş HDI Sigorta 'yı konuk etti. Çekişmeli geçen karşılaşma, konuk ekip Beşiktaş HDI Sigorta'nın 57-69'luk üstünlüğü ile sonuçlandı.

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