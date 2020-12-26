Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Kerem Baki, Serdar Saraç, Anıl Veziroğlu
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 10, Melis Talay 2, Gökşen Fitik 4, Iagupova 33, İlayda Güner 8, Anigwe 22, Şevval Akalan 14, Fatmanur Karakaş 9, Yeliz Doğan
Büyükşehir Belediye Adana Basketbol: Raushan Gültekin 8, Fontaine 16, Meskonyte 16, Gülfer Tokatlı 13, Wallace 9, Ladin Özel 3, Öykü Taşkın 9, İlknur Yıldızhan, Güneş Köksal
1. Periyot: 18-19
Devre: 40-37
3. Periyot: 72-65
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, sahasında Büyükşehir Belediye Adana Basketbol'u 102-74 yendi.
Kaynak: AA
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