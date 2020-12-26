Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Ali Köseoğlu, Seyhan Topaloğlu, Sedef Yarıcı
İzmit Belediyespor: Miray Şahin, Gülşah Duman 6, Kübra Erat 3, Elif Emirtekin 3, Siksniute 23, Wheeler 33, İnci Güçlü, Jovanovic 9, Dos Santos 14
OGM Ormanspor: Robinson 24, Williams 13, Nilay Kartal Tepe, Sinem Ataş, Şerife Alperi Onar 23, Meltem Avcı 9, Damla Gezgin 6, Sykes 12, Walker 2
1. Periyot: 19-21
Devre: 40-41
3. Periyot: 69-58
Normal süre: 80-80
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında İzmit Belediyespor, normal süresi 80-80 tamamlanan ve uzatmaya giden karşılaşmada sahasında OGM Ormanspor'u 91-89 yendi.
Kaynak: AA
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