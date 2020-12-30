Salon: Adana Atatürk
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Yiğit Emre Şimşek, Hande Öztürk
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Raushan Gültekin, Fontaine 14, Meskonyte 18, Gülfer Tokatlı 6, Wallace 17, Ladin Özel, Öykü Taşkın 5, İlknur Yıldızhan 10
Nesibe Aydın: Snytsina 10, Büşra Akgün 14, Peddy 11, Melike Tuğba Oral 7, Hebard 27, Merve Uygül 10, Hülya Çoklar 2, Simon 3
1. Periyot: 19-18
Devre: 40-40
3. Periyot: 55-66
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 84-70 yendi.
Kaynak: AA
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