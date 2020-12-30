Salon: Ankara
Hakemler: Alper Özgök, Ahmet Taner İbin, Hakan Gerey
Çankaya Üniversitesi: Zellous 32, White 22, Gizem Yavuz 3, Bahar Öztürk 14, Talbert 4, Özge Kavurmacıoğlu 3
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 11, Sera Özelçi 6, Cannon 20, Dubljevic 8, Baric 4, Mitchell 18, Naile Çırak, Nuran Tutsak
1. Periyot: 11-13
Devre: 36-36
3. Periyot: 55-52
5 faulle çıkanlar: 26.02 Talbert (Çankaya Üniversitesi), 38.41 Baric (Birevim Elazığ İl Özel İdare)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçında Çankaya Üniversitesi, ağırladığı Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 78-67 mağlup etti.
Kaynak: AA
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