Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçında Çankaya Üniversitesi, ağırladığı Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 78-67 mağlup etti.

Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek

Türkiye 44 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediyor

Ivan Klasnic, kendisine yanlış tedavi uygulayan kulübüne açtığı tazminat davasını kazandı

Ciddi bir ameliyat geçirecek olan Seren Serengil, canlı yayında ağlayarak veda konuşması yaptı