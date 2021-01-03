Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bu sonuçla 15'te 15 yapan Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ise 9'u üst üste olmak üzere 13. mağlubiyetini yaşadı.

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