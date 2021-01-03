Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Abdullah Koputan, Uygar Kurt
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 15, Melis Talay 6, Gökşen Fitik 16, Anigwe 31, Naumenko 21, Feride Şevval Akalın, Fatmanur Karakaş, Yeliz Doğan, İlayda Güner 2
Nesibe Aydın: Snytsina 4, Peddy 26, Melike Tuğba Oral, Hebard 21, Harika Gözde Eldaş 12, Merve Uygül 2, Büşra Akgün 7, Hülya Çoklar 4, Simon 8
1. Periyot: 25-15
Devre: 54-41
3. Periyot: 71-65
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, sahasında Nesibe Aydın'ı 91-84 yendi.
Kaynak: AA
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