Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

06.01.2021 17:57
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: TOBB ETÜHakemler: Kaan Büyükçil, Sertan Kırklar, Abdullah İlikNesibe Aydın: Snytsina 14, Peddy 8, Melike Tuğba Oral 10, Hebard 24, Harika Gözde Eldaş 2, Merve Uygül 4, Büşra Akgün 12, Gizem Kaymaz, Simon 7Hatay Büyükşehir Belediyespor: Canada 2, Kübra İmren Siyahdemir 2, Gizem...

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Kaan Büyükçil, Sertan Kırklar, Abdullah İlik

Nesibe Aydın: Snytsina 14, Peddy 8, Melike Tuğba Oral 10, Hebard 24, Harika Gözde Eldaş 2, Merve Uygül 4, Büşra Akgün 12, Gizem Kaymaz, Simon 7

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Canada 2, Kübra İmren Siyahdemir 2, Gizem Başaran, Prince 20, Ben Abdelkader 17, İdil Türk 3, İdil Yavuz, Derin Yaya 2, Gueye 7

1. Periyot: 22-8

Devre: 40-22

3. Periyot: 63-35

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. hafta erteleme maçında Nesibe Aydın, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 81-53 yendi.

Büyükşehir Belediyespor, Kaan Büyükçil, Büşra Akgün, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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