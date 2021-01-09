Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Beş faulle çıkan: 13: 21 Prince (Hatay Büyükşehir Belediyespor)

Hatay Büyükşehir Belediyespor : Canada 9, Kübra İmren Siyahdemir 9, Özge Yavaş 13, Gizem Başaran 4, Gamze Güzel, Prince 2, Ben Abdelkader 21, Gueye 29, İdil Türk, Derin Yaya

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