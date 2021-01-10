Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta yarın başlayacak

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası, yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 17. haftada oynanacak maçların programı şöyle:
Yarın:
15.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor- Fenerbahçe Öznur Kablo (Servet Tazegül)
12 Ocak Salı:
13.00 Samsun Canik Belediyespor- Hatay Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)
15.30 Bellona Kayseri Basketbol-Büyükşehir Belediye Adana Basketbol (Kadir Has Kongre Merkezi)
17.15 Birevim Elazığ İl Özel İdare- Galatasaray (Elazığ İl Özel İdare)
13 Ocak Çarşamba:
14.00 OGM Ormanspor-Nesibe Aydın (M. Sait Zarifoğlu)
15.00 BOTAŞ-İzmit Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)
16 Ocak Cumartesi:
15.00 Beşiktaş HDI Sigorta- Çankaya Üniversitesi (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
Kaynak: AA
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