Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: M. Sait ZarifoğluHakemler: Zafer Yılmaz, Yücel Çilingir, Anıl VeziroğluOGM Ormanspor: Robinson 10, Williams 17, Şerife Alperi Onar 15, Meltem Avcı 13, Sykes 3, Nilay Kartaltepe, Sinem Ataş 8, Damla Gezgin 2, Walker 20Nesibe Aydın: Snytsina 13, Peddy 10, Melike Tuğba Oral 6, Hebard 12,...

Salon: M. Sait Zarifoğlu Hakemler: Zafer Yılmaz, Yücel Çilingir, Anıl Veziroğlu OGM Ormanspor: Robinson 10, Williams 17, Şerife Alperi Onar 15, Meltem Avcı 13, Sykes 3, Nilay Kartaltepe, Sinem Ataş 8, Damla Gezgin 2, Walker 20 Nesibe Aydın: Snytsina 13, Peddy 10, Melike Tuğba Oral 6, Hebard 12, Harika Gözde Eldaş 7, Merve Uygül, Büşra Akgün 6, Hülya Çoklar 4, Simon 1. Periyot: 26-19 Devre: 49-35 3. Periyot: 64-49 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17. hafta maçında OGM Ormanspor, sahasında Nesibe Aydın'ı 30 sayı farkla, 88-58 yendi.

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