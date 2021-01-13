Salon: Ankara DSİ Etlik
Hakemler: Ali Şakacı, Orkun Yurttaş, İsmail Binbir
BOTAŞ: Williams 11, Büşra Akbaş 7, Ayşe Cora 13, Bahar Çağlar 2, Marina Baş 22, Erdenay Topçu, Hatice Pelin Gülçelik, Sehernaz Çidal 4
İzmit Belediyespor: Kübra Erat 6, Elif Emirtekin 23, Siksniute 4, Wheeler 19, Dos Santos 6, Miray Şahin, Gülşah Duman 6, Saadet Aysu Keskin, Jovanovic 6
1. Periyot: 14-16
Devre: 26-42
3. Periyot: 46-59
Beş faulle çıkan: 39.54 Büşra Akbaş (BOTAŞ)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında İzmit Belediyespor, deplasmanda BOTAŞ'ı 70-59 yendi.
Kaynak: AA
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