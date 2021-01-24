ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 93-61Serkan Emlek, Sertan Kırklar, Eyyüp AyhanÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: Sade Zellous 32, Chantella White 12, Gizem Yavuz 11, Bahar Öztürk 17, Warley Talbert 18, Özge Kavurmacıoğlu 3, Özge Karataş, Kardelen Gezgin, Sena Aral, Elif Bayrak, Aleyna CengizhanÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Manolya Kurtulmuş 2, Melis Talay 8, Gökşen Fitik 16, Kristine Anigwe 15, Liudmyla Naumenko 8, Fatmanur Karakaş 4, Yeliz Doğan 2, İlayda Güner 6, Şevval Akalan, Berfin Demir1'İNCİ PERİYOT: 26-14İLK YARI: 48-23
3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-46
ÇUKUROVA Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasında, Ankara'da Çankaya Üniversitesi'ne konuk oldu. Maça Manolya Kurtulmuş, Melis Talay, Gökşen Fitik, Kristine Anigwe, Liudmyla Naumenko 5'lisi ile başlayan ÇBK, müsabakayı 93-61'lik skorla kaybetti.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Çankaya Üniversitesi - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 93-61 - Son Dakika Spor