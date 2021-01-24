Çankaya Üniversitesi - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 93-61

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 93-61

SALON: Ankara Spor Salonu

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-46

ÇUKUROVA Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasında, Ankara'da Çankaya Üniversitesi'ne konuk oldu. Maça Manolya Kurtulmuş, Melis Talay, Gökşen Fitik, Kristine Anigwe, Liudmyla Naumenko 5'lisi ile başlayan ÇBK, müsabakayı 93-61'lik skorla kaybetti.