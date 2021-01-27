Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Hatay Büyükşehir Belediyespor : Kübra İmren Siyahdemir 2, Özge Yavaş 11, Prince 19, Ben Abdelkader 14, Ndour 8, Canada 2, Gizem Başaran 16, Derin Yaya

MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti

Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler polisle çatıştı: 1 ölü, 200 gözaltı, 300'den fazla yaralı

Hollanda'da futbol kulüplerinin taraftarları ülkeyi yangın yerine çeviren protestoculara karşı sokaklara çıktı

Ali Koç, imza töreninde Mesut Özil transferinin tüm detaylarını anlattı ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti