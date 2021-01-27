Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Mesut Özil'e imza töreninde Arda Turan soruldu: Çok yetenekli bir kardeşimiz

Altının kilogramı 436 bin 500 liraya geriledi

MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti

Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri, 2019'da kendilerine destek veren Mesut Özil'e imza töreni öncesi teşekkür etti

Ali Koç, imza töreninde Mesut Özil transferinin tüm detaylarını anlattı ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti