Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Mehmet Şahin, Seyhan Topaloğlu, Hakan Gerey
İzmit Belediyespor: Miray Şahin 2, Gülşah Duman 8, Kübra Erat 7, Wheeler 22, Saadet Aysu Keskin, İnci Güçlü, Jovanovic 15, Dos Santos 20
Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 8, Melisa Korkmaz 10, Nur Sezen Yavuz, Alvarez 16, Bradford 19, İvankovic 15
1. Periyot: 21-23
Devre: 44-40
3. Periyot: 58-55
Beş faulle çıkan: 39.44 Jovanovic (İzmit Belediyespor)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında İzmit Belediyespor, sahasında Beşiktaş HDI Sigorta'yı 74-68 yendi.
Kaynak: AA
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