Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 'nde 19. haftanın açılış maçında Çankaya Üniversitesi, konuk ettiği İzmit Belediyespor'u 86-64 yendi.

Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tablet tepkisi: Bizim ilçe belediyemiz 50 bin tablet dağıttı

Exxen'de yayınlanacak olan Olağan Şüpheliler dizisinin afişi ve fotoğrafları paylaşıldı

Eşini kömürlükte boğarak öldüren cani, hiçbir şey olmamış gibi işe gitmiş