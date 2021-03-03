Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

03.03.2021 15:43
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Mustafa DağıstanlıHakemler: Ali Şakacı, Kerem Yılmaz, Nazlı Çisil GüngörSamsun Canik Belediyespor: Nurgül Ersoy, Dilan Çalış 17, Nazlı Çalışkan 3, Zeynep Sude Kara, Zeynep Sina Konuksever, Sıla Şimşek 8, Bilgesu Erduran 3, Elif Korkut 4, Ecem Nazlıcan Mengenecioğlu, Kayra Güler...

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Ali Şakacı, Kerem Yılmaz, Nazlı Çisil Güngör

Samsun Canik Belediyespor: Nurgül Ersoy, Dilan Çalış 17, Nazlı Çalışkan 3, Zeynep Sude Kara, Zeynep Sina Konuksever, Sıla Şimşek 8, Bilgesu Erduran 3, Elif Korkut 4, Ecem Nazlıcan Mengenecioğlu, Kayra Güler Sağlam 15

Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç 24, Zeynep Öykü Kalbisağde 13, Melis Gülcan 2, Ayşegül Günay Aladağ 3, Gülse Uğur 15, Maja 22, Fatma Dikmen 17, Laksa 23

1. Periyot: 14-23

Devre: 25-59

3. Periyot: 37-95

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor'u 119-50 yendi.

Canik Belediyespor, Kerem Yılmaz, Ali Şakacı, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Müdürünün tacizine uğrayan genç kadın soluğu savcılıkta aldı: Sık sık arıyor, "İki tane karım var zevk alamıyorum" diyor Son dakika! TBMM Başkanlığı'na 8 vekilin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 10 fezleke sunuldu FETÖ'cüler yine iş başında! New York sokaklarındaki panolarda skandal Erdoğan reklamları 5 turisti bıçaklayıp, 1 vatandaşın boğazını kesen saldırgan: Birinin Türk olduğunu bilmiyordum Son Dakika: Yunanistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem AVM'de çocuğa şiddet kamerada! Çevredeki vatandaşlar bu vicdansızlığa kayıtsız kalamadı Oyuncu Merve Dizdar'dan kendisini tiye alan eşi Gürhan Altundaşar'a cevap: Sen kocamsın ayıp Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı
Erzurumspor ile Karagümrük 2-2 berabere kaldı Erzurumspor ile Karagümrük 2-2 berabere kaldı         
15:30
Esenyurt TEM'de ortalık savaş alanı! Karşı şeride giren otomobil 4 aracı biçti, yaralılar var Esenyurt TEM'de ortalık savaş alanı! Karşı şeride giren otomobil 4 aracı biçti, yaralılar var         
15:19
Otel girişine tırmanıp megafonla halka seslendi Otel girişine tırmanıp megafonla halka seslendi         
14:58
HDP kapatılırsa milletvekilleri Demokratik Bölgeler Partisi'ne geçecek HDP kapatılırsa milletvekilleri Demokratik Bölgeler Partisi'ne geçecek         
14:48
Tarlasında bulduğu taşın 'göktaşı' olduğunu öğrenince hemen satışa çıkardı Tarlasında bulduğu taşın 'göktaşı' olduğunu öğrenince hemen satışa çıkardı         
14:25
Yaşlı kadın düşünce yardımına zabıta koştu! Eliyle yastık yapıp montuyla üstünü örttü Yaşlı kadın düşünce yardımına zabıta koştu! Eliyle yastık yapıp montuyla üstünü örttü         
13:29
Van'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası tırdan balık istifi 114 kaçak göçmen çıktı Van'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası tırdan balık istifi 114 kaçak göçmen çıktı         
12:52
Murat Yıldırım, Ramo dizisinden etkilenerek eşine hakaret eden hayranlarına sert çıkıştı Murat Yıldırım, Ramo dizisinden etkilenerek eşine hakaret eden hayranlarına sert çıkıştı         
12:29
İpek Hattat'ın evine çağırıp işkence yaptığı söylenen kurye konuştu: Beni köpek dışkısına oturtmaya çalıştı İpek Hattat'ın evine çağırıp işkence yaptığı söylenen kurye konuştu: Beni köpek dışkısına oturtmaya çalıştı         
11:41
Grup toplantısında dikkat çeken detay! Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener'in HDP'li vekillerle ilgili sözlerini alkışlamadı Grup toplantısında dikkat çeken detay! Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener'in HDP'li vekillerle ilgili sözlerini alkışlamadı         
11:28
Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır         
11:16
Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı         
11:04
PKK'nın 19 ay alıkoyduğu uzman çavuş mağarada yaşadıklarını anlattı PKK'nın 19 ay alıkoyduğu uzman çavuş mağarada yaşadıklarını anlattı         
10:28
Tarihi dizilerden etkilenip savaş aletleri üretmeye başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Tarihi dizilerden etkilenip savaş aletleri üretmeye başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
10:11
Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı         
09:54
İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı         
09:18
Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 15:52:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei