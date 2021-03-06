Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

??????? Hatay Büyükşehir Belediyespor : Derin Yaya 9, Özge Yavaş 11, Prince 23, Ben Abdelkader 21, Ndour 8, Elif İlkim Kara 9, İdil Türk 10, Cansu Öncel 12, Hilal Ertaş 5, Meryem Alır 11

İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü

Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı

Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı

Evli ve üç çocuk babası şahıs mezarlıkta ölü bulundu

'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi?