Salon: Adana Atatürk
Hakemler: Musa Kazım Çetin, Ahmet Murat Arıkanlı, Serdar Saraç
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Ezgi Manlacı 21, Ladin Özel 9, Öykü Taşkın 12, Gülfer Tokatlı 6, İlknur Yıldızhan 16, Sude Güler, Sinem Karacan 4, Güneş Köksal 2, Ayşe Burcu Karagöl, Elif Nisa Ercan
??????? Hatay Büyükşehir Belediyespor: Derin Yaya 9, Özge Yavaş 11, Prince 23, Ben Abdelkader 21, Ndour 8, Elif İlkim Kara 9, İdil Türk 10, Cansu Öncel 12, Hilal Ertaş 5, Meryem Alır 11
1. Periyot: 12-39
Devre: 29-67
3. Periyot: 45-89
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 119-70 yendi.
Kaynak: AA
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