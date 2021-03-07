SALON: Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi
HAKEMLER: Polat Parlak, Yiğit Gönültaş, Münevver ÖzemreGALATASARAY: Asena Yalçın 5, Meltem Yıldızhan 5, Anete Steinberga 14, Briann Russell 4, Samantha Whitcomb 19, Sude Yılmaz 5, Pelin Derya Bilgiç 7, Kuanitra Holingsvorth 14, Mısra Albayrak, Miray Balotu, Cansu Köksal, Yashey Prints,MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ: Şevval Akalan 12, Fatmanur Karakaş 9, Gökşen Fitik 2, İlayda Güner 6, Kristine Anigwe 11, Manolya Kurtulmuş 12, Yeliz Doğan, Elanur Menteş, Berfin Demir1'İNCİ PERİYOT: 18-14İLK YARI: 39-30
3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-38
Mersin Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK), Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında Galatasaray'a konuk oldu. Maça Şevval Akalan, Fatmanur Karakaş, Gökşen Fitik, İlayda Güner, Kristine Anigwe 5'lisi ile başlayan turuncu-lacivertliler, maçı 73-52 kaybetti.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Son dakika... Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Kulübü: 73-52 - Son Dakika Spor