Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Halil Bademir, Sami Özel, Cemil Uygül
İzmit Belediyespor: Miray Şahin, Elif Emirtekin, İnci Güçlü 4, Jovanovic 12, Gülşah Duman 10, Wheeler 17, İpek Garip 7, Defne Melissa Paylar 2, Saadet Aysu Keskin, Zülal Özdemir
Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 20, Thomas 5, Tuğçe Canıtez 8, Zandalasini 24, Stokes 13, Olcay Çakır Turgut 9, Merve Arı 2, Sevgi Uzun 13, Duygu Özen, Banu Şimşek 2, Vaughn
1. Periyot: 13-20
Devre: 23-50
3. Periyot: 32-78
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe Öznur Kablo, İzmit Belediyespor'u 96-52 yendi.
Kaynak: AA
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