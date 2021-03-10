Salon: Ankara DSİ Etlik
Hakemler: Ali Şakacı, Yücel Çilingir, Samet Erdoğan
BOTAŞ: Williams 9, Büşra Akbaş 16, Bahar Çağlar Ökten 6, Sehernaz Çidal 5, Marina Bas 22, Erdenay Topçu 3, Ayşe Cora 11, Hatice Pelin Gülçelik 3, Fatma Bayram
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 11, Sera Özelçi 9, Şuğranur Hatice Sönmez 9, Cannon 22, Baric 17, Nazlı Güngör
1. Periyot: 26-24
Devre: 51-36
3. Periyot: 59-46
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında BOTAŞ, sahasında Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 75-68 yendi.
Kaynak: AA
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