Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Can Mavisu, İbrahim Altıntaş, Münevver Özemre
Galatasaray: Prints 5, Asena Yalçın 4, Steinberga 17, Whitcomb 14, Holingsvorth 7, Rusell 2, Pelin Derya Bilgiç 5, Meltem Yıldızhan 2, Sude Yılmaz 6, Cansu Köksal, Miray Balotu 2
BOTAŞ: Williams 14, Büşra Akbaş, Sehernaz Çidal 13, Marina Baş 7, Bahar Çağlar Ökten, Ayşe Cora 17, Fatma Bayram
1. Periyot: 21-19
Devre: 40-26
3. Periyot: 51-40
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Galatasaray, BOTAŞ'ı 64-51 yenerek seride 1-0 öne geçti.
İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride ikinci maç, 31 Mart Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.
Kaynak: AA
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