Galatasaray, yarı finale çıktı

Galatasaray: 67
SALON: Ankara DSİ Etlik
HAKEMLER: Duhan Köyiçi, Turgut Işık, Batuhan KümükoğluBOTAŞ: Williams 12, Büşra Akbaş 11, Sehernaz Çidal 2, Bahar Öztürk 8, Marina Bas 6, Erdenay Topçu, Ayşe Cora 11, Hatice Pelin GülçelikGALATASARAY: Asena Yalçın 9, Meltem Yıldızhan 9, Prints 7, Steinberga 6, Russell 10, Miray Balotu, Cansu Köksal, Sude Yılmaz 4, Pelin Derya Bilgiç 6, Holingsvorth 10, Misra Albayrak, Whitecomb 61. PERİYOT: 8-18DEVRE: 27-303. PERİYOT: 42-42BEŞ FAULLE ÇIKAN: 38.25 AYŞE CORA (BOTAŞ)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda BOTAŞ'ı 67 - 50 mağlup etti. Bu galibiyetle seride 2-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, yarı finaleyükseldi.
Galatasaray'ın yarı finaldeki rakibi, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Nesibe Aydın eşleşmesinin galibi olacak.
Kaynak: DHA
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