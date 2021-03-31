Galatasaray, yarı finale çıktı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda BOTAŞ'ı 67 - 50 mağlup etti. Bu galibiyetle seride 2-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, yarı finaleyükseldi.

Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu