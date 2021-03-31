Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Mehmet Keseratar, Tekin Özübir, Nazlı Çisil Güngör
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 14, Melis Talay 3, İlayda Güner 2, Anigwe 15, Gökşen Fitik 13, Feride Şevval Akalan 6, Yeliz Doğan, Berfin Demir, Elanur Menteş
Nesibe Aydın: Snytsina 22, Büşra Akgün 12, Peddy 4, Melike Tuğba Oral 8, Hebard 16, Merve Uygül 3, Hülya Çoklar 6, Simon 8, Alis Kumsal Aslan
1. Periyot: 14-20
Devre: 32-40
3. Periyot: 49-65
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Nesibe Aydın, deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 79-53 yendi.
Bu sonuçla seride 2-0 öne geçen Nesibe Aydın, yarı finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.
Kaynak: AA
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