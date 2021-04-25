Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Tunçtan Durmuşcan, Halil Erkoç

Galatasaray: Asena Yalçın 3, Meltem Yıldızhan, Pelin Derya Bilgiç 11, Steinberga 14, Holingsvorth 17, Cansu Köksal, Sude Yılmaz, Prints 16, Russell 7, Hruscakova 2

Nesibe Aydın: Snytsina 25, Merve Uygül 3, Büşra Akgün 8, Peddy 13, Hebard 11, Hülya Çoklar 2, Simon 6

1. Periyot: 9-26

Devre: 34-30

3. Periyot: 49-51

Beş faulle çıkan: 39.55 Asena Yalçın (Galatasaray)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play off yarı final serisi ikinci maçında Galatasaray, sahasında Nesibe Aydın'ı 70-68 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, seride durumu 1-1'e getirdi. Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin üçüncü müsabakası, 28 Nisan Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.