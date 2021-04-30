Eşleşmede üç galibiyete ulaşan taraf, finalde Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi olacak.

Finale yükselecek takımın belli olacağı serinin 5. maçı, 3 Mayıs Pazartesi günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 14.00'te başlayacak.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 4. maçında Nesibe Aydın, Galatasaray'ı 68-58 mağlup ederek seride 2-2 eşitliği sağladı.

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