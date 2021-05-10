Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi

Final serisinde sarı-lacivertli ekibin 2-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Normal sezonu yenilgisiz lider kapatan, play-off çeyrek final serisinde Hatay Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde ise Çankaya Üniversitesi'ni geçen Fenerbahçe Öznur Kablo, final serisinde ise Galatasaray'a karşı 2 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, yarınki maçı kazanması durumunda namağlup şampiyonluğa ulaşacak.

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