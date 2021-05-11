Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off

11.05.2021 16:49
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off, System.String[]

Salon: Sinan ErdemHakemler: Mehmet Karabilecen, Aydın Karaçam, Tolga EdisGalatasaray: Pelin Derya Bilgiç 9, Prints 12, Sude Yılmaz 2, Steinberga 2, Holingsvorth 17, Asena Yalçın 2, Meltem Yıldızhan 3, Cansu Köksal, Russell 9, HruscakovaFenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut, Iagupova...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Aydın Karaçam, Tolga Edis

Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 9, Prints 12, Sude Yılmaz 2, Steinberga 2, Holingsvorth 17, Asena Yalçın 2, Meltem Yıldızhan 3, Cansu Köksal, Russell 9, Hruscakova

Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut, Iagupova 18, McBride 23, Sabally 9, Stokes 8, Thomas 8, Tuğçe Canıtez 5

1. Periyot: 17-27

Devre: 28-39

3. Periyot: 42-58

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, derbide konuk olduğu Galatasaray'ı 71-56 yenerek seride durumu 3-0 yaptı ve şampiyon oldu.

Normal sezon ve play-off dahil bu yıl ligde oynadığı toplam 34 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, ezeli rakibine seride 3-0 üstünlük kurdu ve 15. lig şampiyonluğunu ilan etti.

Derbi maça üç sayılık basketlerle oldukça etkili başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, 5. dakikayı 13-7 önde geçti. McBride ve Iagupova'nın skor yükünü çektiği sarı-lacivertlilere Galatasaray savunmada karşılık veremedi. Konuk ekip farkı 9. dakikada 14 sayıya çıkardı: 13-27. Sarı-kırmızılılar boyalı alandan sayılar bulsa da Fenerbahçe Öznur Kablo, birinci çeyreği 27-17 üstün tamamladı.

İkinci çeyrek düşük tempoda başladı. Galatasaray, hücumda ritmini kaybeden rakibi karşısında Pelin Derya Bilgiç'in pota altı sayılarıyla 15. dakikada farkı 6 sayıya düşürdü: 25-31. Çeyreğin ikinci bölümünde Iagupova ile basketler bulan Fenerbahçe, soyunma odasına 11 sayılık avantajla girdi: 28-39.

İkinci yarıya hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla iyi bir başlangıç yaparak başlayan ve farkı iyice açan sarı-lacivertliler, final periyoduna 58-42 önde gitti.

Oyundan düşen Galatasaray karşısında kolay sayılar bularak üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Öznur Kablo, derbi maçı 71-56 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Derbi karşılaşmasını Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç tribünden, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise kendisine ayrılan locadan takip etti.

Basketbol Süper Ligi, Play Off, Karaçam, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off - Son Dakika Spor


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