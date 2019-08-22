Son Dakika Haberleri: Hercai 2. Sezon Tanıtımı
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Hercai 2. Sezon Tanıtımı

1 saat önce

"İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi"Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer,...

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"İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi"

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Duygu Yetiş paylaşıyor.

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Hercai Web Sayfası; https://goo.gl/ziLDeQ

Serhat Tutumluer, Akdeniz, TV

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:01 
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