Hercai 46. Bölüm Fragmanı - Son Dakika

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Hercai YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://bit.ly/2vwmORD

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar ve İlay Erkök paylaşıyor.

"İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi"

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