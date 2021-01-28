Hercai 57. Bölüm Fragmanı - Son Dakika

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer , Ayda Aksel , Macit Sonkan, Serdar Özer , Oya Unustası, Tansu Taşanlar ve İlay Erkök paylaşıyor.

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Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 652, yoksulluk sınırı 8 bin 638 lira oldu