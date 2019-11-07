Son Dakika Haberleri: Hercai dizisi ekibinden organ bağışına tam destek
Son Dakika Güncel Hercai dizisi ekibinden organ bağışına tam destek

Hercai dizisi ekibinden organ bağışına tam destek

6 saat önce

Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesinde 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında kurulan standa, çekimleri ilçede gerçekleştirilen Hercai dizisi ekibi ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Hercai dizisi ekibinden organ bağışına tam destek, System.String[]

Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesinde 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında kurulan standa, çekimleri ilçede gerçekleştirilen Hercai dizisi ekibi ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Midyat Devlet Hastanesinde Organ ve Doku Bağışı Hafta etkinlikleri kapsamında stant kuruldu. Standa, Hercai dizisi ekibi ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Midyat'ta çekimleri yapılan Hercai dizisi yönetmeni Cem Karcı, organ bağışı konusunda ülke olarak bilinçlenmeleri gerektiğini söyledi. Karcı, "Millet olarak organ bağışında bulunursak bu konuda bilinçlenir sek eminim ki daha çok canı hayatı kurtarabiliriz" dedi.


Midyat Devlet Hastanesi'nde kurulan stantta, hasta ve hasta yakınlarına organ bağışının önemi hakkında bilgilendirme yapılıp, broşür dağıtıldı. Organ bağışı yapmak isteyen kişilere form verilip organ bağışları kabul edildi. - MARDİN

Mardin, Midyat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:37 Kaynak: İHA
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