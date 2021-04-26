Hercai dizisi final yaptı! Akın Akınözü ve Ebru Şahin'den duygusal paylaşımlar geldi - Son Dakika

Hercai dizisi final yaptı! Akın Akınözü ve Ebru Şahin'den duygusal paylaşımlar geldi

26.04.2021 08:45
Hercai dizisi final yaptı! Akın Akınözü ve Ebru Şahin'den duygusal paylaşımlar geldi, System.String[]

3 sezondur ekranlara gelen Hercai dizisi, dün akşam final bölümüyle yayın hayatına veda etti. Dizinin başrol oyuncuları Akın Akınözü ve Ebru Şahin ise sosyal medya hesaplarından peş peşe duygusal veda paylaşımları yaptı.

Başrollerini Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nin paylaştığı Hercai dizisi, dün akşam ekrana gelen 69. bölümüyle final yaptı. Dizinin başrolleri ise final bölümünün ardından peş peşe Instagram hesaplarından paylaşım yaparak hayat verdikleri karakterlere veda etti.

"REYYAN'IM SEN BENİ BÜYÜTTÜN"

Güzel oyuncu Şahin, Reyyan karakterine veda ettiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İklimi ağlamaklı, baharları kahverengi sarılı, insanı yokuşlu ama sığınaklı coğrafyalardan geçtik. Kalbimizde sızı ve sevgiye dönüşen yüz yıllık hikayeler ağırladı kulaklarımız. Bazen okuduğumuz bazen dinlediğimiz ama gerçek olduğunu bildiğimiz yaşamları paylaştık. Gördük ki 'Yumuşak sertten güçlü, su kayadan güçlü, sevgi zorbalıktan güçlüdür'. Reyyan'ım; sen beni büyütüp bana sınırlar verdin, ben sana sınırları aşabilmen için kanat. Sen bana kötülüklere tebessümle susup zamana bırakma sabrı verdin; ben sana adalet araman için dil. Şimdi hapsedildiğin o kötü kalpli devin şatosunda değil; kendi hikayendeki sarayındasın. Sana sevgiyi öğreteceğin çocuklar emanet edip gidiyorum. Cesaret verdiğin kadınlar emanet ettiğim gibi..."

Hercai dizisi final yaptı! Akın Akınözü ve Ebru Şahin'den duygusal paylaşımlar geldi

"CANIM EKİBİME HAYAT BOYU GÜZELLİKLER"

"Açmayı bekleyen çiçeklerine bahar olup; seni can suyuna kavuşturup öyle gidiyorum. İlk başladığım yerde, son kez o merdivenlere oturup geçmişin hüznü ama iç huzuruyla gidiyorum. Ve size; başından beri bize dayanak olmuş tüm destekçilerimize ve canım ekibime hayat boyu güzellikler, sevgi bulacağınız yollar diliyorum. Beni duyan ve anlayan herkese teşekkürler. Ovalarda at koşturan özgür kızınız."

Hercai dizisi final yaptı! Akın Akınözü ve Ebru Şahin'den duygusal paylaşımlar geldi

"ŞÜKRETMEK İÇİN ÇOK SEBEBİM OLDUĞUNU FARK ETTİM"

"Seni anlamaya ve anlatmaya çalışırken beni de beraberinde çıkardığın, büyülü Mezapotamya topraklarındaki, bu olgunlaşma yolculuğu için sana teşekkür ederim. Bu yolda bana; sevmenin en büyük güç, sevilmenin en gerçek değer olduğunu gösterdin. Ama daha da önemlisi, sevdiklerime ve sevenlerime sahip çıkmadan asla "adam" olamayacağımı öğrettin. Bana, yokluğunu her düşündüğümde titreyerek ağladığım bir aileye sahip olduğumu hissettirerek, ailemin değerini daha da iyi anlamamı sağladın. Bir de tabii ki mucizelere inanmayı... Biliyor musun sayende şükretmek için aslında çok fazla sebebim olduğunu fark ettim."

Hercai dizisi final yaptı! Akın Akınözü ve Ebru Şahin'den duygusal paylaşımlar geldi

AKIN AKINÖZÜ DE VEDA PAYLAŞIMI YAPTI

Akın Akınözü ise diziden bir fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Bütün bunların ışığında anlıyorum ki; sen kara topraktın, ben de senin içinden çıkıp nasıl çiçek açabileceğini soran bir tohum. Aslında birbirimize ihtiyacımız vardı. Çünkü sen içindeki boşluğu dolduracak kökleri arıyordun, ben de içimde taşıdığım kökleri keşfedeceğim ve onları salıp büyütebileceğim bir yer... Şükürler olsun ki; biz hercai bir menekşeye, kış vakti can verebilmeyi başardık. Şimdi, hiç pes etmeden taşlarını sabır, özveri, emek ve fedakarlıkla döşediğimiz bu yolun sonuna geldik. Fakat ikimiz de biliyoruz ki; yolun sonu gibi gözüken, aslında kalbine dokunduğumuz insanlarda açacak çiçeklerin, yeni bir başlangıcı sadece. Ve sen aradığın o mutluluğu, açması imkansız görülen ama hikayemizden ilham alarak açmayı başarmış yeni çiçeklerle dolu bahçende bulacak, bulduğun yerde de özgürleşeceksin... Belki mücadelemiz çok zordu ama bütün bunlara değerdi."

Hercai dizisi final yaptı! Akın Akınözü ve Ebru Şahin'den duygusal paylaşımlar geldi
Hercai dizisi final yaptı! Akın Akınözü ve Ebru Şahin'den duygusal paylaşımlar geldi

Akın Akınözü, Hercai, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hercai dizisi final yaptı! Akın Akınözü ve Ebru Şahin'den duygusal paylaşımlar geldi - Son Dakika Magazin


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