Hercai oyuncuları, Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar dünya evine girdi

Uzun zamandır birlikte olan Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar, nikah masasına oturdu. Ünlü oyuncuların Ankara'da gerçekleşen düğünde renkli anlar yaşandı.

İLK DANSLARIYLA GÖZ KAMAŞTIRDILAR

Oyuncuların, nikah şahitliklerini Engin Akyürek ile Toygar Işıklı üstlendi. Işıklı daha sonra sahneye çıkarak sevilen şarkılarını da okudu. Çiftin ilk dansları ise herkesi hayran bıraktı. Düğüne katılan oyuncu Ebru Şahin ise o anları Instagram hesabından paylaştı. Düğüne basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile katılan Şahin, bir araya sahneye çıkıp göbek attı. Arkadaşlarının düğününde oldukça eğlenen Engin Akyürek de sık sık sahneye çıkarak oynamayı ihmal etmedi.

Sadeliğe önem veren Oya Unustası da düğününde balık model dantelli bir gelinlik tercih etti.

İşte düğünden kareler...