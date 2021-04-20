Here Are the Young Men Filmi - Son Dakika

“Here Are the Young Men”, Dublinli üç genç olan amaçsız Matthew, nihilist Rez ve dengesiz Kearney’e odaklanıyor. Bir büyüme hikayesi anlatan filmde Matthew, karizmatik arkadaşı Kearney tarafından zararlı düşüncelerin ve nihilizmin yer aldığı bir dünyaya çekiliyor. Matthew, kendi yolunu çizmiş bağımsız bir kız olan çocukluk aşkı Jen için yanıp tutuşurken, erken gelişmiş arkadaşları Rez paranoyaya yenik düşmeye başlıyor.
Yönetmen: Eoin Macken
Senaryo: Eoin Macken, Rob Doyle
Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Travis Fimmel, Finn Cole, Susan Lynch, Dean-Charles Chapman, Ralph Ineson, Conleth Hill, Emmett J Scanlan, Ferdia Walsh-Peelo, Lola Petticrew, Rian Sheehy Kelly, Chris Newman, Carl Shaaban , Tim McDonnell, Stevie Greaney, James Mogan, Eoin O'Hara, Eamonn Elliott, Mark Quigley, Dan Shanley
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Here Are the Young Men
Yapımcı Firma: Egg Studios
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: İrlanda, ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 96 dk.
Dağıtıcı Firma: Egg Studios
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com
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