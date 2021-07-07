'Hereke Kimya' Boya Üretimine Başladı - Son Dakika

Okulun Kimya Teknolojisi Alanı öğretmen ve öğrencileri; üretimini gerçekleştirdikleri Alkol Bazlı El Solüsyonu, Yüzey Dezenfektanı, Kolonya, Sıvı Sabun, Bulaşık Deterjanı, Cam Temizleyici, Kireç Sökücü, Yağ Çözücü, Tuz Ruhu, Genel Yüzey Temizleyici, Hijyenik Ortam Solüsyonu, Hijyen Paspası,Yüzey Dezenfektanı, Çamaşır Suyu, Kıvamlı Çamaşır Suyu gibi bir çok ürünü Hereke Kimya' markası altında üreterek okulun adının tüm Yurda duyurulmasını sağladıktan sonra şimdi de "Zümrüt Boya" markası ile boya üretimi gerçekleştirerek çok büyük bir yeniliğe daha imza attılar.

Boya üretim imalathanesi kurarak faaliyete geçiren Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Zümrüt Boya" markası ile Plastik İç Cephe Boyası, Silikonlu İç Cephe Boyası, Dış Cephe Boyası ve Tavan Boyasıüretimine başladı.

KENTİMİZİN GURURU OLDU

Okul Müdürü Mehmet Oğuzhan Erdem, Kimya Teknolojisi Alan Şefi Muzaffer Oğuz ve Alan Öğretmeni Abdurrahman Kurtoğlu'nu makamında kabul eden Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt; "Okulumuz özellikle son yıllarda bir çok yeniliğe imza attı. Pandemi sürecinde büyük eksikliği hissedilen dezenfektan, kolonya ve temizlik malzemeleri üreterek Körfez ilçemizin gururu olan Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz Döner Sermaye çerçevesinde şimdide boya üreterek büyük bir yeniliğe daha imza attı. Kocaeli ilimiz genelinde tek boya üretimi gerçekleştiren, ülkemiz genelinde de bu üretimi gerçekleştiren çok az sayıdaki okullarımızın arasına katılan okulumuzun başta okul müdürü olmak üzere Kimya Teknolojisi Alanı öğrenci ve öğretmenlerini canı gönülden kutluyorum. Bu güne kadar ürettiğiniz tüm ürünlerde kaliteyi ön plana çıkarttığınız gibi boyada da 'Zümrüt Boya' markasıyla çok başarılı çalışmalara imza atacağınıza inancımız tamdır. Özellikle okullarımızın ve kamu kurumlarımızın büyük ölçüde ihtiyaçlarını karşılayacak olmanızda bizleri gururlandırıyor. Çalışmalarınızda başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.

Kocaelimizin son yıllarda parlayan ve başarılarıyla adından sıkça bahsettiren okullarından olan Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretimi gerçekleştirilen "Zümrüt Boya" toptan ya da perakende olarak firmalara, kurumlara ve vatandaşlara satılmaya başlandı.