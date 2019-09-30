Herekli mahallesi 15 yıl sonra sıcak asfaltla tanıştı

Yüreğir'e bağlı Herekli Mahallesi 15 yıl sonra sıcak asfalta kavuşmanın sevincini yaşıyor. En son 2005 yılında sıcak asfalt giren Herekli Mahallesi'nin bütün yollarının altyapısı tamamlanıp, sıcak asfalt ile kaplandı.



Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir bütün ekiplerle sahada olduklarını belirterek "Öncelikle ihmal edilmiş mahallelerimizden başlayarak vatandaşlarımıza hizmet götüreceğiz. Yüreğir'de yol sorununu ortadan kaldırmak için çalışacağız." dedi.



Herekli Mahallesini ziyaret eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle muhtarı ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kocaispir amaçlarının Yüreğir halkına hizmet etmek olduğunu söyledi. Çalışmaların planlı ve programlı bir şekilde devam edeceğini belirten Başkan Kocaispir, "Tevazu ve samimiyetle vatandaşlarımıza hizmet etmenin gayreti içerisinde olacağız. Ben bütün Yüreğir'in belediye başkanıyım. Hiç bir ayrım yapmadan bütün vatandaşlarımıza eşit hizmet götüreceğiz. Sorumluluk alanlarımızdaki tüm yolları sıcak asfalt yapmayı hedefliyoruz. Yüreğir'de stabilize yol tarihe karışacak. Bütün ekiplerimiz ile sahalardayız. Ben bütün mahallelerimizi gezerek eksikleri yerinde görüyorum. Vatandaşlarımızın taleplerini ekibimizle birlikte yerinde inceliyoruz. Konu bizim görev ve sorumluluk alanımızda ise ilgili birimlere gerekli talimatı verip çözümünü sağlıyoruz, değilse ilgili kurumlarla görüşüp sorunu bildirip vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için ne gerekiyorsa ivedilikle yapıyoruz" şeklinde konuştu.



Herekli Mahalle Muhtarı Halit Üçkardeşler ise mahallerine 2005 yılından bu yana sıcak asfaltın girmediğini belirterek, "Yüreğir Belediye Başkanımız ve tüm ekibine şahsım ve mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum. Uzun bir aradan sonra mahallemiz sıcak asfalt ile tanıştı. Vatandaşlarımız kışın çamurdan, yazın ise tozdan kurtuluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA