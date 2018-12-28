Son Dakika Haberleri: Herekol'da Teröriste Geçit Yok

Herekol'da Teröriste Geçit Yok

7 dakika önce

Terör örgütü PKK'nın bir dönem kamp alanı olarak kullandığı Siirt'in Pervari ilçesindeki 2047 rakımlı Herekol Dağı, gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla teröristlerden temizlendi.

Herekol'da Teröriste Geçit Yok, System.String[]
Terör örgütü PKK'nın bir dönem kamp alanı olarak kullandığı Siirt'in Pervari ilçesindeki 2047 rakımlı Herekol Dağı, gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla teröristlerden temizlendi. Dağa son 11 ayda gerçekleştirilen 700 operasyonda 56 terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, Pervari ilçesindeki 2047 rakımlı Herekol Dağı'nı teröristlere dar etti. Bir dönem terör örgütü PKK'nın kamp alanı olarak kullandığı dağa son 11 ay içerisinde 700 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 56 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında terör örgütünün sözde kadın kolu komutanlarından ve Herekol sorumlusu F.İ. ve sözde Hareketli Birlik Herekol sorumlusu A.K. de bulunuyor.

Son dönemde sürdürülen kararlı operasyonlar sayesinde büyük kayıplar veren teröristleri takibe alan güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonu sürüyor. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:04 Kaynak: İHA

Pervari, Siirt, 3. Sayfa
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