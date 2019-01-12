Herfene Gecesi' Geleneği Yaşatılmaya Devam Ediliyor
25 dakika önce
'Herfene Gecesi' geleneği yaşatılmaya devam ediliyorERZURUM - Erzurum'da uzun kış gecelerinin vazgeçilmesi Herfene Geceleri yaşatılmaya devam ediliyor.
'Herfene Gecesi' geleneği yaşatılmaya devam ediliyor
ERZURUM - Erzurum'da uzun kış gecelerinin vazgeçilmesi Herfene Geceleri yaşatılmaya devam ediliyor.
Erzurum Dadaşlar Fasıl Ekibi'nin sahne aldığı Herfene gecesinde renkli görüntüler yaşandı. Fasıl ekibi solistlerinden Fikret Şimşek tel helvasını konuklar için kendi eliyle hazırladı. Soba üzerinde hazırlanan bal daha sonra kar üzerinde kıvamına getirilerek tel helvası çekildi. Türküler eşleğinde helva çeken dadaşlar, unutulmaya yüz tutan gelenekleri yaşatmak istediklerini söylediler.
Kıyasettin Temelli Kıraathanesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan ve Erzurumluların yoğun ilgi gösterdiği Herfene gecesinde sobada patates közlendi, tel helvası çekildi. Sıcak çaylarını yudumlayan Erzurumlular Dadaşlar fasıl Grubunun söylediği türkülerle unutulmaz bir gece yaşadılar.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:48 Kaynak: İHA
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