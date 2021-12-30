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"Herhangi bir öğretmen adayına yönelik adaletsiz bir uygulama içinde bulunulması söz konusu değildir" - Son Dakika

"Herhangi bir öğretmen adayına yönelik adaletsiz bir uygulama içinde bulunulması söz konusu değildir"

30.12.2021 09:17
"Herhangi bir öğretmen adayına yönelik adaletsiz bir uygulama içinde bulunulması söz konusu değildir"

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen istihdamında herhangi bir öğretmen adayına yönelik adaletsiz bir uygulama içinde bulunulmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen istihdamında herhangi bir öğretmen adayına yönelik adaletsiz bir uygulama içinde bulunulmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sözleşmeli öğretmen istihdamında ilgili mevzuatında belirtildiği üzere başvuran adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre sıralanmakta ve Bakanlık tarafından gerçekleştirilen sözlü sınava; her alan için alım yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday çağrılmaktadır. Sözlü sınavda ise 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılmakta ve sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkı kazanmaktadır. Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesinde ise sözlü sınav konuları ve ağırlıkları belirtilmiştir. Adaylar eğitim bilimleri ve genel kültür, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle objektif olarak değerlendirilmektedir. Tüm sınav merkezlerinde adaylara yöneltilen sorular eş değer nitelikte olup merkezi olarak hazırlanmaktadır. Sözlü sınavlar mevzuat çerçevesinde objektif olarak yapılmakta herhangi bir öğretmen adayına yönelik adaletsiz bir uygulama içinde bulunulması söz konusu değildir" denildi.

Açıklamanın devamında, "Bu çerçevede 12-27 Kasım 2021 tarihleri arasında öğretmen atama sözlü sınavları gerçekleştirilmiş, sınav sonuçları 27 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmiştir. Öğretmen adaylarımızın sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazları atama takviminde belirtilmiş olup, itirazlar 03-07 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak ve 14 Ocak 2022 tarihinde sonuçlandırılacaktır. Sonuca ilişkin itirazlar titizlikle incelenecektir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

(Hidayet Türkyılmaz/ İHA)

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milli eğitim bakanlığı, Sözleşmeli öğretmen, Öğretmen, KPSS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Herhangi bir öğretmen adayına yönelik adaletsiz bir uygulama içinde bulunulması söz konusu değildir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Herhangi bir öğretmen adayına yönelik adaletsiz bir uygulama içinde bulunulması söz konusu değildir" - Son Dakika
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