"Herhangi bir şehirde karantina uygulamayacağız"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran veya herhangi bir şehirde karantina uygulanmadığını ve ilerleyen günlerde de karantinanın uygulanmayacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani korona virüsünün ülke genelindeki ekonomik etkisinin görüşüldüğü ekonomi kurulunda konuştu. Ruhani ekonomi kurulunda aldıkları ortak kararın korona virüsüne rağmen ekonomik faaliyetlerin normal seyrinde devam etmesi şeklinde olduğunu belirterek, "Sağlık protokolleri dikkate alınarak ekonomik faaliyetlerin normalleşmesi noktasında ortak karara vardık" dedi.

Korona virüsü nedeniyle bazı iş alanlarında sorunların doğal olarak meydana geldiğini kaydeden Ruhani, ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalanlara hükümetin gerekli maddi desteği sağlayacağını ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran veya herhangi başka bir şehirde karantina uygulanmadığını vurgulayarak, "Bazı şehirlerde bazı alışveriş ve iş merkezlerinin karantinada olduğu haberleri doğru değil. Ne bugün, ne nevruz tatili, ne de başka bir gün karantina uygulanmayacak. Herkes kendi ekonomik faaliyetinde serbest" şeklinde konuştu.

Hükümetin vatandaşa gerekli hizmeti götürmeye devam edeceğini ve vatandaşların evde kalmasını öncelediklerini belirten Ruhani, "Elbette tüm bunlar belirlenen sağlık protokollerine göre uygulanacak" dedi.

İran'da alınacak tatil kararlarının sadece korona virüsü ile mücadele merkezine ait olduğunu belirten Ruhani, "Bu konuda valilikler veya diğer sağlık merkezleri karar alamaz. Ancak korona virüsü ile mücadele merkezi bu yönde karar alabilir" ifadesini kullandı.

İran'da son yayınlanan raporlara göre şu ana kadar 12 bin 729 korona vakası tespit edilirken, korona salgınında 611 kişi ise hayatını kaybetti.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)