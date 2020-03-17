Herhta Berlin'de bir futbolcuda korona virüs görüldü - Son Dakika
Son Dakika Spor Herhta Berlin'de bir futbolcuda korona virüs görüldü - Son Dakika Spor

Herhta Berlin'de bir futbolcuda korona virüs görüldü

7 saat önce

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'de bir futbolcunun korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Herhta Berlin'de bir futbolcuda korona virüs görüldü, System.String[]

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'de bir futbolcunun korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüs, hayatın her alanını olduğu gibi spor camiasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Virüsün görüldüğü spor kulüpleri kervanına Hertha Berlin de eklendi. Alman temsilcisi, bir futbolcusuna yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Söz konusu oyuncunun, diğer sporcuların yanından ayrıldığı belirtilirken, futbolcular, teknik ekip ve çalışanların da karantinaya alındığı ifade edildi.


Karantina süresi boyunca oyuncuların kendilerine verilen program dahilinde bireysel çalışmalara devam edeceği açıklandı.


Preetz: "En önemli şey herkesin kurallara uyması"


Durumu olduğu gibi kabul etmenin gerekliliğine dikkat çeken Hertha Berlin Sportif Direktörü Michael Preetz, "Vaka sayındaki hızlı artış sonrasında virüs er ya da geç takımda görülebilirdi. Şu anda en önemli şey herkesin kurallara uyması. Durumu olduğu gibi kabul etmeliyiz. Takım sahada birlikte durabilene kadar, oyuncular evlerinde antrenörlerimizin verdiği günlük antrenmanlarını yapacaklar" diye konuştu. - İSTANBUL

Hertha Bsc, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi Liglerin devam kararına Sivassporlu Mert Hakan'dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü         
11:05
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı         
10:58
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım         
10:36
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
10:29
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz         
10:16
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi         
09:52
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı         
09:15
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi         
08:05
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü         
07:50
93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı 93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı         
17:05
Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı         
15:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 22:09:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Herhta Berlin'de bir futbolcuda korona virüs görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]