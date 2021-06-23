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Heritage İstanbul, 25 Haziran'a kadar devam edecek - Son Dakika

Heritage İstanbul, 25 Haziran'a kadar devam edecek

23.06.2021 19:38
Heritage İstanbul, 25 Haziran'a kadar devam edecek, System.String[]

TG Expo tarafından düzenlenen, koruma, restorasyon, arkeoloji, müzecilik ve teknoloji sektörlerini bu yıl beşinci kez bir araya getiren Heritage İstanbul başladı.

TG Expo tarafından düzenlenen, koruma, restorasyon, arkeoloji, müzecilik ve teknoloji sektörlerini bu yıl beşinci kez bir araya getiren Heritage İstanbul başladı.

Sergi alanları, konferanslar, miras sohbetleri ve atölyelerle ziyaretçilerine kültürel ve tarihi anlar yaşatan Heritage İstanbul, katılımcılara hibrit fuar deneyimi sunuyor.

Bugün açılışı yapılan fuarda, konuşma yapan TG Expo Heritage Projeleri Kurucusu Osman Murat Akan, "Yedi ülkenin bir araya geldiği dünyadaki en prestijli platformlardan Avrupa Miras Fuarları (Herifairs) ağına dahil olduk. Herifairs tüm katılımcılarımıza orta ve uzun vadede büyük yarar sağlayacak. İtalya ile Türkiye arasında oluşacak iş birliklerine de vesile olduk. Önümüzdeki yıllarda iki farklı fuar yapmayı planlıyoruz. Yeniliklerimiz sürüyor." dedi.

"Destekleyici platformların sektörü güçlendireceğini düşünüyoruz"

TG Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü Hasan Cem Şenel de yaptığı açılış konuşmasında, pandemi sürecinin fuarcılık sektörünü nasıl etkilediğine değindi.

Bu süreçte hibrit fuarların ve dijitalleşmenin ön plana çıktığını belirten Şenel, "Destekleyici platformların sektörü güçlendireceğini düşünüyoruz. Şirket olarak sektörün nihai hedefi olan ülkemizi global fuar üssü haline getirme amacına yönelik olarak çalışıyoruz." diye konuştu.

Arkeolog, Arkeoloji ve Sanat Yayınları Başkanı Nezih Başgelen de 2020 yılında 7 bine yakın kültürel varlığın tahrip edildiğini aktardı.

Restorasyon kurallarına uyulmadığı takdirde bir tarihi eserin tüm özelliğini kaybedeceğine dikkati çeken Başgelen, "Anadolu coğrafyası, ünik örneklerin olduğu bir coğrafya. Ama bugün tarihi eserleri yok ediyoruz, tahrip ediyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü eski başkanı Prof. Dr. Mehmet Özdoğan da Türkiye'nin arazi teşkilatı olmayan ender ülkelerden biri olduğunu söyledi.

"Müzeden sorumlu kişilerin araziye çıkması için izin gerekir. Türkiye'de eski eserlerin zimmetlenmesi gerekir." diyen Özdoğan, "Dünya genelinde bilim ve arkeolojide ciddi küreselleşme var. Bilim ilerledikçe bilim insanları yerel unsurlarla ilgileniyor. Fakat küresel bakış açısını kazanmamız gerekiyor. Kültürel varlıklar, kültürel miraslarımızdır. Bunlara sahip çıkmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

2020 yılında 183 arkeoloji kazı çalışması yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Restorasyon Daire Başkanı Cengiz Uğur, 142 ören yerinde çalışmaların devam ettiğine işaret ederek, 2020 yılında 183 arkeoloji kazı çalışmasının yapıldığını, sualtında da 5 kazının gerçekleştiğini belirtti.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci, üniversitenin 139 yıllık tarihi geçmişe sahip olduğunu aktararak, bu yıl Kültürel Varlıkları Koruma ve Onarım Yüksekokulu açacakları bilgisini verdi.

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel de kültürel mirası korumak adına kurum olarak tüm birimlerle ortak çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "2020'den beri 20 çeşme restorasyonu yaptık. 2021'de de 100 eseri restore etmeyi hedefliyoruz. Somut ve somut olmayan kültürel miraslarımıza sahip çıkıyoruz. Arkeolojik kazılarımıza da belediye olarak devam ediyoruz. İstanbul'u değerli kültürel varlıklarına ulaştırmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi ise kültürel miras denilince ilk akla gelen kurumun Vakıflar Genel Müdürlüğü olduğunu anımsatarak, "Vakıflar geçmişle gelecek arasında köprü olmayı sürdürüyor." yorumunu yaptı.

Fuarın "Bize Miras Marka" bölümünün bu yılki onur konuğu, Ali Muhiddin Hacı Bekir markası oldu.

Açılış günü kendi içinde oluşturduğu "Yaşayan Müze" konsepti ile hem konferans oturumuna hem de miras sohbetlerine katılan Yönetim Kurulu Başkanı Nazlı İmre ve Yönetim Kurulu üyesi Leyla Celalyan somut olmayan kültürel mirasa yönelik yaptığı katkılardan ve 244 yıl boyunca Türk şekerleme mutfağına iz bırakan tatlılarının sırrını ziyaretçiler ile paylaştı.

"expoheritage.com" adresinden etkinliklerle ilgili bilgilerin öğrenilebileceği fuar, 25 Haziran'a kadar devam edecek.

Restorasyon, Arkeoloji, İstanbul, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Heritage İstanbul, 25 Haziran'a kadar devam edecek - Son Dakika


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