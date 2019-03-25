Son Dakika Haberleri: Heritage İstanbul için geri sayım başladı

Heritage İstanbul için geri sayım başladı

35 dakika önce

Heritage İstanbul, Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri Fuarı ve Konferansı, 11 - 13 Nisan tarihlerinde, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle İstanbul'da gerçekleştirilecek.

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Heritage İstanbul, Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri Fuarı ve Konferansı, 11 - 13 Nisan tarihlerinde, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:12 

Arkeoloji, İstanbul, Ekonomi
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