Herkes annesine, o evladına koştu - Son Dakika

Korona virüs nedeniyle 44 gün sonra yaşlılara verilen sokağa çıkma izni Anneler Günü'ne denk gelirken, Ayşe Açıkgöz polis ekiplerinin yardımı ile şehit oğlu Astsubay Çavuş İdris Açıkgöz'ün mezarına giderek hasret giderdi.



Korona virüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 44 gün sonra bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkabildi. Yapılan esnetmenin ilk saatinde dışarı çıkan Ayşe Açıkgöz, 31 Mayıs 1994 tarihinde Siirt'in Baykan ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan oğlu Astsubay Çavuş İdris Açıkgöz'ün mezarına gitmek istedi. Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan evinden çıkan Ayşe Açıkgöz, Kartal Şehitliği'ne gidecek bir araç bulamayınca polisten yardım istedi. Polis ekiplerinin yardımı ile şehitliğe gelen Açıkgöz, oğlunun mezarındaki otları temizleyerek fotoğrafını okşadı. Ayşe Açıkgöz, "Bugün Anneler Günü. Evlatlar annelerine gelir ama ben evde duramadım. Kekillimi görmeye geldim. Anneler kusura kalmaz, o şimdi büyük bir yerde, Rabbimin yanında" dedi.



Açıkgöz, "Şehitliğe gelecek otobüs bulamadım, taksi çağırdım gelmedi. Ben de polis ekiplerini gördüm onlara rica ettim, yardımcı oldular ve beni getirdiler" diye konuştu. - KAYSERİ