Herkes annesine o evladına koştu - Son Dakika

Herkes annesine o evladına koştu

Yaşlılara verilen sokağa çıkma izninin Anneler Günü'ne denk gelmesini fırsat bilen Ayşe Açıkgöz, Kartal Şehitliği'ndeki oğlunun mezarını ziyaret etti

KAYSERİ - Korona virüs nedeniyle 44 gün sonra yaşlılara verilen sokağa çıkma izni Anneler Günü'ne denk gelmesini fırsat bilen Ayşe Açıkgöz, şehit oğlu Astsubay Çavuş İdris Açıkgöz'ün mezarına polis ekiplerinin yardımı ile giderek hasret giderdi.

Türkiye'yi de etkileyen korona virüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 44 gün sonra saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkabildi. Yapılan esnetmenin ilk saatinde dışarı çıkan Ayşe Açıkgöz, 31 Mayıs 1994 tarihinde Siirt'in Baykan ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan oğlu Astsubay Çavuş İdris Açıkgöz'ün mezarına gitmek istedi. Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde bulunan evinden çıkan Ayşe Açıkgöz, Kartal Şehitliği'ne gidecek bir araç bulamayınca polis ekiplerinden yardım istedi.

Polis ekiplerinin yardımı ile şehitliğe gelen Ayşe Açıkgöz, şehit oğlunun mezarındaki otları temizleyerek fotoğrafını okşadı. Ayşe Açıkgöz, "Bu gün Anneler Günü. Evlatlar annelerine gelir ama ben evde duramadım. Kekillimi görmeye geldim. Anneler kusura kalmaz, o şimdi büyük bir yerde, Rabbimin yanında" dedi. Açıkgöz, "Şehitliğe gelecek otobüs bulamadım, taksi çağırdım gelmedi. Ben de polis ekiplerini gördüm onlara rica ettim, yardımcı oldular ve beni getirdiler" diye konuştu.