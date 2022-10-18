Apple katlanabilir ekran konusunda herkesi şaşırtabilir! - Son Dakika
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Apple katlanabilir ekran konusunda herkesi şaşırtabilir!

18.10.2022 20:41
Apple katlanabilir ekran konusunda herkesi şaşırtabilir!

Herkes Apple'dan katlanabilir ekranlı bir iPhone görmeyi beklerken karşımıza ilk olarak katlanabilir bir iPad çıkması muhtemel görünüyor.

Ekran teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte katlanabilir cihazların sayısı da her geçen gün artıyor. Birçok Android telefon üreticisi katlanabilir ekranlı telefon üretmeye başlamış durumda. Yakın zamanda Apple'dan da katlanabilir bir iPhone modeli bekleniyor. Ancak ABD'li üreticinin planları daha farklı gibi görünüyor.

Katlanabilir iPhone yerine iPad geliyor

Herkes Apple'dan katlanabilir ekranlı bir iPhone görmeyi beklerken karşımıza ilk olarak katlanabilir bir iPad çıkması muhtemel görünüyor. iPhone modellerinden önce karşımıza çıkacak olan katlanabilir tablet, muhtemelen 2024 yılında piyasaya sürülecek.

Apple katlanabilir ekran konusunda herkesi şaşırtabilir!

Katlanabilir bir iPhone modelini Apple için oldukça riskli olduğunu ifade eden uzmanlar, şirketin bu yüzden ilk olarak katlanabilir bir tablet ile piyasaya gireceğini düşünüyor. Apple'ın katlanabilir iPad'de çıkabilecek olası sorunlardan öğrendikleri ile katlanabilir iPhone için adım atacağına inanılıyor. Bilindiği gibi diğer markalar da katlanabilir modellerinde çeşitli sorunlarla karşılaşmıştı.

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Diğer yandan katlanabilir ekranlı bir telefonun diğer iPhone modellerinin satışını da olumsuz etkilemesinden çekiniliyor. Apple, bu tür bir durumdan kaçınmak için katlanabilir iPhone modelini çok yüksek bir fiyat ile satışa sunabilir. Araştırmacılar Apple'ın bu yüzden katlanabilir telefonuna 2 bin 500 dolar lık fiyat biçebileceği yönünde tahminler oluşturuyor.

Apple katlanabilir ekran konusunda herkesi şaşırtabilir!

Tüm bu risklere rağmen Apple'ın katlanabilir cihazlar konusunda yakın zamanda ciddi adımlar atacağı tahmin ediliyor. Son dönemde katlanabilir cihazlara yönelik ilgi gittikçe artarken, Apple da bu pastadan pay almak isteyecektir. Apple'ın katlanabilir ekran teknolojisi konusunda nasıl bir hamle yapacağını merakla bekliyoruz.

Apple'ın katlanabilir ekranları ilk olarak iPad modellerinde kullanması oldukça akıllıca bir adım olabilir. Katlanabilir ekranlı iPad Apple için eğitici bir cihaz görevi üstlenebilir. Peki siz Apple'ın katlanabilir ekran teknolojisine bakış açısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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