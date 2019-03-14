Herkes Başına Toplandı, Nedenini Öğrenen Uzaklaştı
1 saat önce
Herkes başına toplandı, nedenini öğrenen uzaklaştı Gündüz vakti alkol komasına girdiSAMSUN - Samsun'da gündüz vakti alkol komasına giren bir vatandaş fenalaşarak bayıldı.
Herkes başına toplandı, nedenini öğrenen uzaklaştı
Gündüz vakti alkol komasına girdi
SAMSUN - Samsun'da gündüz vakti alkol komasına giren bir vatandaş fenalaşarak bayıldı. Başına toplanan kalabalık, baygın adamın sarhoş olduğunu öğrenince ondan uzaklaştı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı İç Kavşak'ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden Cumhuriyet Meydanı'na geçmek isteyen bir kişi bayılarak yere düştü. Çevrede bulunan vatandaşlar yere düşen adama yardım ederek, ambulansa ve polise haber verdi. Vatandaşlar, cebinden alkol çıkan şahsın alkol komasına girdiğini öğrenince olay yerinden uzaklaştı. Alkolün etkisiyle bilincini kaybeden adam, olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:05 Kaynak: İHA
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